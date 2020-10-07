Кремль обеспокоен нахождением боевиков в Нагорном Карабахе

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в Нагорном Карабахе, на ближних подступах к России, вызывает глубокую озабоченность Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что в зоне вооруженного конфликта появились боевики из Сирии.

На вопрос, может ли эта обеспокоенность выразиться в конкретном противодействии боевикам, Песков завил: "В настоящий момент мне неизвестно об этом".

Он также обратил внимание, что Россия несет обязательства перед Арменией как членом ОДКБ в плане обеспечения безопасности, но этим обязательства не распространяются на непризнанный Нагорный Карабах. Он опроверг заявления, будто бы боевые действия перешли на территорию Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе Азербайджан начал с утра 27 сентября. Баку и Ереван сначала обвинили друг друга в привлечении в регион боевиков из Сирии. Затем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на стороне "азербайджано-турецкого тандема" в этом конфликте воюют наемники-террористы, и что это признало международное сообщество.

Источник "Интерфакса" в Ереване уточнял, что турецкая сторона переправила в регион боевиков протурецких группировок, воевавших в Сирии и Ливии. Российский МИД заявил, что у него есть свои данные о присутствии в НКР боевиков, и выражал озабоченность в связи с этим. Данные о боевиках есть и у руководства Франции.

В начале октября CNN показала человека, который назвался боевиком из северной Сирии и рассказал, что он и 90% его отряда заключили трехмесячный контракт на отправку в Нагорный Карабах.