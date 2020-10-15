Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 511 143+381 337

Еврокомиссия представила стратегию ЕС по вакцинации против COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия сообщила, что к настоящему времени подписала с производителями вакцин против вируса COVID-19 уже три контракта на почти 1 млрд доз и представила в четверг ключевые элементы стратегии вакцинации в ЕС.

"У нас пока нет безопасной и эффективной вакцины против COVID-19, но мы делаем все возможное, чтобы как минимум одна была произведена как можно скорее и надежнее. Вакцинация не будет быстрым решением проблемы, но сыграет центральную роль в спасении жизней, сдерживании пандемии", - сказала комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидис, представляя стратегию накануне ее обсуждения лидерами стран союза на саммите в Брюсселе.

Стратегия определяет логистику, подготовку инфраструктуры и персонала, приоритетные группы и очередность вакцинации, чтобы приступить к ней сразу, как только будет определена безопасная и эффективная вакцина из диверсифицированного портфеля вакцин-кандидатов.

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что ЕС возглавил глобальный ответ на кризис, создав новую структуру сотрудничества для ускорения разработки и внедрения вакцин, методов лечения и тестов по всему миру, собрав почти 16 млрд евро.

Он подчеркнул, что подход Брюсселя основан на приоритете безопасности: "Да, мы хотим получить вакцину быстро, но ту, которая безопасна".

Предлагается обеспечить тщательный контроль над выполнением правил вакцинации и четкое, своевременное информирование населения. Это очень важный аспект, поскольку успех вакцинации будет во многом зависеть от уровня доверия людей.

Еврокомиссия придерживается принципа бесплатной вакцинации для всех жителей ЕС, а также подчеркивает, что вакцина должна стать глобальным общественным благом.

Подчеркивая приоритет безопасности вакцины, комиссар ЕС Кириакидис сообщила, что Европейское агентство по лекарственным средствам будет проводить независимую научную оценку для каждой вакцины-кандидата, а после выдачи разрешения непрерывно контролировать ее безопасность. Обзор данных клинических испытаний, проводимых производителями, уже начался.

Для рассеивания сомнений в пользе вакцинации необходимо сотрудничество со специалистами здравоохранения в борьбе с дезинформацией, откровенное и открытое общение с гражданами, считает она.

ЕС коронавирус

Новости

Минская милиция готова в крайнем случае применять оружие на протестах

Британские истребители вылетали на перехват Ту-160 с полным боевым комплектом

Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек

Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек

Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса

Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию

Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Смена власти в Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

Пандемия коронавируса

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');