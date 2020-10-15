Еврокомиссия представила стратегию ЕС по вакцинации против COVID-19

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия сообщила, что к настоящему времени подписала с производителями вакцин против вируса COVID-19 уже три контракта на почти 1 млрд доз и представила в четверг ключевые элементы стратегии вакцинации в ЕС.

"У нас пока нет безопасной и эффективной вакцины против COVID-19, но мы делаем все возможное, чтобы как минимум одна была произведена как можно скорее и надежнее. Вакцинация не будет быстрым решением проблемы, но сыграет центральную роль в спасении жизней, сдерживании пандемии", - сказала комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидис, представляя стратегию накануне ее обсуждения лидерами стран союза на саммите в Брюсселе.

Стратегия определяет логистику, подготовку инфраструктуры и персонала, приоритетные группы и очередность вакцинации, чтобы приступить к ней сразу, как только будет определена безопасная и эффективная вакцина из диверсифицированного портфеля вакцин-кандидатов.

Заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас отметил, что ЕС возглавил глобальный ответ на кризис, создав новую структуру сотрудничества для ускорения разработки и внедрения вакцин, методов лечения и тестов по всему миру, собрав почти 16 млрд евро.

Он подчеркнул, что подход Брюсселя основан на приоритете безопасности: "Да, мы хотим получить вакцину быстро, но ту, которая безопасна".

Предлагается обеспечить тщательный контроль над выполнением правил вакцинации и четкое, своевременное информирование населения. Это очень важный аспект, поскольку успех вакцинации будет во многом зависеть от уровня доверия людей.

Еврокомиссия придерживается принципа бесплатной вакцинации для всех жителей ЕС, а также подчеркивает, что вакцина должна стать глобальным общественным благом.

Подчеркивая приоритет безопасности вакцины, комиссар ЕС Кириакидис сообщила, что Европейское агентство по лекарственным средствам будет проводить независимую научную оценку для каждой вакцины-кандидата, а после выдачи разрешения непрерывно контролировать ее безопасность. Обзор данных клинических испытаний, проводимых производителями, уже начался.

Для рассеивания сомнений в пользе вакцинации необходимо сотрудничество со специалистами здравоохранения в борьбе с дезинформацией, откровенное и открытое общение с гражданами, считает она.