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Брижит Макрон ушла на самоизоляцию после контакта с больным COVID

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Супруга президента Франции Брижит Макрон на неделю отправилась на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус, сообщает радиостанция Europe-1 со ссылкой на окружение первой леди.

"Брижит Макрон контактировала 15 октября с человеком, анализ на коронавирус у которого в понедельник, 19 октября, дал положительный результат и у которого наблюдаются симптомы болезни", - сказали в ее окружении.

Отмечается, что 67-летняя супруга французского лидера в соответствии с рекомендациями служб здравоохранения проведет семь дней в изоляции. Пока никакие симптомы у нее не проявлялись.

Франция Бриджит Макрон коронавирус

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