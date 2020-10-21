В Казахстане на 10 января назначены выборы в мажилис

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 10 января 2021 года очередных выборов в мажилис, нижнюю палату парламента республики.

"Сегодня мною подписан Указ о назначении выборов депутатов мажилиса парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года", - говорится в обращении Токаева, опубликованном в среду в официальных СМИ.

Согласно указу, на 10 января назначены выборы депутатов мажилиса, избираемых по партийным спискам, на 11 января назначены очередные выборы депутатов мажилиса, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

По словам Токаева, у всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры.

"Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов", - отметил президент.

Правительству республики, акимам городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей поручено принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов.

Указ вводится в действие со дня опубликования.

Последние выборы в мажилис парламента Казахстана проводились в марте 2016 года. Срок полномочий депутатов мажилиса составляет пять лет.