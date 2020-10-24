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На Украине наступил "день тишины" перед местными выборами

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В субботу, 24 октября, на Украине наступил "день тишины" перед днем голосования на местных выборах, запланированных на воскресенье, 25 марта.

"Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования. Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания установленных в настоящей статье сроков запрещается", - говорится в ч.2 ст.54 закона Украины о местных выборах.

Согласно закону, в "день тишины" и непосредственно в день голосования "запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, шествий, демонстраций и т.д.) от имени кандидатов, местных организаций партий - субъектов избирательного процесса, а также политических партий, местные организации которых являются субъектами избирательного процесса".

В свою очередь, в Национальной полиции Украины на официальной странице в соцсети Facebook призвали придерживаться избирательного законодательства и в случае выявления нарушений немедленно информировать об этом правоохранительные органы.

Украина

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