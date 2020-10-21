Повторные парламентские выборы в Киргизии назначены на 20 декабря

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Киргизии сообщил, что назначил на 20 декабря повторные выборы в парламент. Подготовка к ним начинается с 21 октября.

"Предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 млн сомов ($5,6 млн)", - сказал представитель комиссии.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 4 октября. На следующий день Центризбирком огласил их предварительные результаты, которые отказались признать ряд оппозиционных партий. В Бишкеке начались массовые протесты, сопровождавшиеся беспорядками, захватом административных зданий и освобождением из тюрем и колоний известных политиков.

6 октября ЦИК признал выборы недействительными. Беспорядки продолжились. Освобожденный из колонии бывший оппозиционный депутат Садыр Жапаров был провозглашен премьер-министром. 14 октября его окончательно утвердили в этой должности парламент и президент Сооронбай Жээнбеков.

9 октября Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, как только страна встанет на путь законности. По его словам, для этого необходима смена докризисного правительства и назначение даты новых парламентских выборов. 15 октября, на второй день переговоров с Жапаровым, он заявил, что подает в отставку.

По закону, президентские полномочия в этой ситуации должны были перейти к спикеру парламента. Недавно занявший эту должность Канат Исаев отказался исполнять полномочия главы государства. В итоге исполняющим обязанности президента страны стал премьер-министр Садыр Жапаров.

16 октября председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, что повторные выборы в парламент Киргизии, ориентировочно, могут пройти 20 декабря, а досрочные выборы президента - 17 января.

19 октября ЦИК призвал законодателей до предстоящих выборов принять законы о снижении порога прохождения в парламент для партий и размера избирательного залога. Предлагается снизить барьер для прохождения партий в парламент с 7% до 5% или 3% и сократить избирательный залог с 5 млн сомов ($61 000) до 1 млн сомов ($12 000).