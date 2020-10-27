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Комитеты ГА ООН отменили заседания из-за пяти заболевших COVID-19 сотрудниках

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр отменил запланированные на вторник очные заседания всех главных комитетов ГА в штаб-квартире Организации на фоне сообщений о заболевших сотрудниках одной из дипломатических миссий при Организации.

"После того, как была получена информация из Секретариата ООН о пяти случаях заражения COVID-19 в диппредставительстве государства-члена, медицинское подразделение Секретариата рекомендует отменить личные встречи в штаб-квартире во вторник, 27 октября", - говорится в письме председателя, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"После консультаций с председателями главных комитетов и с учетом необходимости охраны здоровья людей, все очные заседания главных комитетов Генассамблеи ООН во вторник отменяются", - отмечается в письме.

ГА ООН

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