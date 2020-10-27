При взрыве в медресе в Пешаваре погибли 8 человек и более 110 пострадали

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В одном из медресе в Пешаваре взорвалась сумка со взрывчаткой, погибли по меньшей мере восем учеников и больше 110 человек пострадали, пишет газета Dawn со ссылкой на данные врачей.

Погибшим было от 20 до 25 лет. В числе раненых два преподавателя.

Взрыв произошел во время занятий по изучению Корана, уточнили в полиции. Там считают, что неизвестные пронесли сумку с примерно пятью килограммами взрывчатки внутрь здания.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

#Blast on Ring Road #Peshawar in a madrassa. More than 20 children injured. pic.twitter.com/xw6aLn8ZVe — !بول کے لب (@BolKeLub) October 27, 2020

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пешавар - административный центр провинциии Хайбер-Пахтунхва, важный центр средоточения для пуштунов.

Медресе одновременно выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии.