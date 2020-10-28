Очные заседания отменены до конца недели в комитетах ГА ООН из-за сотрудников

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Председатель 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр принял решение отменить все очные пленарные заседания и очные заседания главных комитетов ГА в штаб-квартире Организации до конца недели на фоне сообщений о пяти заболевших сотрудниках одной из дипломатических миссий.

"Я получил письмо от 27 октября 2020 года от генерального секретаря с рекомендацией приостановить очные заседания до конца недели, чтобы лучше оценить масштабы распространения (коронавируса - ИФ) и завершить полное отслеживание контактов (зараженных -ИФ)", - говорится в письме председателя от 27 октября, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Соответственно, после консультаций с председателями главных комитетов и в свете необходимости охраны здоровья людей все очные пленарные заседания и очные заседания главных комитетов Генассамблеи отменяются на этой неделе", - отмечается в письме.

Как сообщили "Интерфаксу" несколько источников в штаб-квартире ООН, коронавирусом заболели пять сотрудников постпредства Нигера при Организации.

По словам других источников, скорее всего, до конца октября все запланированные в штаб-квартире ООН очные мероприятия будут перенесены или пройдут в режиме онлайн, в том числе заседания Совета Безопасности.

В октябре кресло председателя СБ занимает Россия.

Ранее Бозкыр отменил запланированные на вторник, 27 октября, очные заседания всех главных комитетов ГА в связи с заражением коронавирусом сотрудников одной из дипломатических миссий при Организации.