Украина продлила режим ЧС по COVID-19 до конца года

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса до 31 декабря.

"В мире и в Украине уровень заболеваемости COVID-19 растет. Поэтому мы продолжаем усиленную работу всех служб, привлеченных к предотвращению распространения заболевания. Правительство также продолжит тесную координацию своих действий с местными властями", - написал премьер-министр Денис Шмигаль в Телегам-канале.

25 марта правительство Украины впервые ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране в связи с распространением коронавируса. Режим ЧС тогда ввели на 30 дней и в дальнейшем продлевали.