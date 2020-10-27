Освобожденный из СИЗО политтехнолог Шкляров уехал из Белоруссии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Российский политтехнолог Виталий Шкляров, которого недавно выпустили из СИЗО, уехал из Белоруссии.

"Следствие не закончено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса",- рассказал корреспонденту "Интерфакс" адвокат Шклярова Антон Гашинский во вторник.

Гашинский подчеркнул, что полученное разрешение на выезд – "это безусловно следствие звонка Помпео". "Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка", - подчеркнул он.

Адвокат уточнил, что мама Шклярова осталась лечиться в Минске. И сам Шкляров тоже вернется в Белоруссию. "Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении",- сказал он.

Шкляров – 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал – "американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак". Жена Шклярова – гражданка США, дипломат.

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы. Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог "мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат".

Российский политтехнолог был в числе участников встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября.

Освобождение Шклярова обсуждали Лукашенко и Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора 24 октября.