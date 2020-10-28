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Киев обязался за неделю представить "дорожную карту" по Донбассу

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Киев согласился рассмотреть проект "дорожной карты" выполнения Минских соглашений в недельный срок, сообщил журналистам полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"На заседании Контактной группы 14 октября 2020 г. представители Донбасса предложили проект Дорожной карты - пошаговый план всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта на Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями и Резолюцией Совбеза ООН. После длительных попыток уклониться от работы над дорожной картой, сегодня Киев наконец-то взял обязательства в недельный срок представить свой проект дорожной карты по всем вопросам, затронутым в предложениях ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей - ИФ)", - сказал он по итогам встречи Трехсторонней контактной группы.

Грызлов выразил надежду, что это может помочь сторонам конфликта найти выход из сложившегося тупика в переговорах.

"Украинская делегация проявила желание продвинуться вперед, взяв на себя конкретные обязательства и сроки подготовки своего варианта. Это хорошая новость", - подчеркнул он.

Также полпред РФ отметил, что предварительные результаты выборов на Украине показали растущую поддержку тех политических сил, которые требуют от власти вступить в диалог с Донецком и Луганском.

"Киевской власти надо прислушаться к избирателям и вернуться к исполнению Минских соглашений", - заключил он.

Украина ДНР ЛНР Борис Грызлов

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