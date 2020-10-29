В мире осудили действия исламистов против Франции

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Лидеры стран мира и политики выступили с осуждением нападения исламиста на прихожан церкви в Ницце, в результате которого погибли три человека, а также попытки нападения в Авиньоне и атаки на французское консульство в Саудовской Аравии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил атаку в Ницце и назвал ее подлой. "Это подлое нападение не сможет поколебать наш фронт защиты ценностей свободы и мира. Наши убеждения сильнее фанатизма, ненависти и террора", - написал он в твиттере.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт написал в твиттере, что в Берлине потрясены последними нападениями.

"Я глубоко потрясена жестокими убийствами в церкви в Ниццe. Мои мысли с родственниками убитых и раненых. Германия солидарна с Францией в эти тяжелые часы", - привел он в твиттере заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что "потрясен варварским нападением на базилику в Ницце". "Я был потрясен, услышав сегодня утром новости из Ниццы о варварском нападении на базилику Нотр-Дам. Мы думаем о жертвах и их семьях, и Великобритания твердо вместе с Францией выступает против террора и нетерпимости", - заявил он в твиттере.

К Джонсону присоединился и глава МИД Великобритании Доминик Рааб. "Британия сегодня скорбит, находится в шоке и солидарна с Францией по поводу ужасающих событий в Ницце. Наши мысли с жертвами и их семьями, и мы предлагаем любую помощь французскому народу, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этой чудовищной атакой", - говорится в сообщении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

О солидарности с Францией заявили и в Брюсселе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа "едина и решительна перед лицом варварства и фанатизма".

"Я осуждаю гнусное и жестокое нападение, которое только что произошло в Ницце, и полностью поддерживаю Францию. Мои мысли с жертвами этого гнусного деяния. Вся Европа солидарна с Францией", - написала она в твиттере.

К ней присоединился глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что потрясен нападением, совершенным в церкви Ниццы и во французском консульстве в Саудовской Аравии, а также инцидентом в Авиньоне, где полиция застрелила вооруженного мужчину.

"Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы вместе с французами и Францией. Вместе в Европе и во всем мире мы будем бороться с ненавистью и террором", - написал он в твиттере.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил соболезнования близким жертв. "Я осуждаю ужасающее нападение в Ницце. Мои глубочайшие соболезнования близким (жертв) и французскому народу. Ненависти нет места в наших обществах. НATO поддерживает нашу союзницу Францию", - написал Столтенберг в твиттере.

В МИД Турции также осудили нападение на прихожан базилики в Ницце, говорится в заявлении ведомства, распространенном агентством "Анадолу".

Папа римский Франциск принес свои соболезнования католикам Ниццы. "Я вместе с католическим сообществом Ниццы, где утренняя атака посеяла смерть в месте для молитв и утешения. Я молюсь за жертв, за их семьи и за французский народ, что они смогут ответить на зло добром", - написал папа Франциск в твиттере.

Ранее в четверг в Ницце неизвестный исламист напал на прихожан католической церкви, жертвами атаки стали три человека. Кроме того, французские полицейские утром в четверг застрелили в городе Авиньон мужчину, вооруженного ножом и выкрикивавшего "Аллах Акбар". Также неизвестный напал на охранника консульства Франции в Джидде в Саудовской Аравии и ранил его.