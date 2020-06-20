Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 20.06В России 576 952+7 889В мире 8 663 136+174 159

Российские бизнесмены внесли залог за экс-президента Армении Кочаряна

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские предприниматели помогли внести залог в размере $4,1 млн за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

"В выплате залога в размере 2 млрд драмов ($4,1 млн) приняли участие предприниматель и меценат Самвел Карапетян (группа компаний "Ташир"), российский бизнесмен Сергей Амбарцумян (группа компаний "Монарх"), бизнесмен Геннадий Степанян, акционерная финансовая корпорация "Система" (Кочарян входит в совет директоров "Системы")", - сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.

18 июня Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил жалобу адвокатов на решение суда общей юрисдикции об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна.

Между тем, судья Никогосян обратился в Высший судебный совет страны, сообщив об угрозах в свой адрес и в адрес членов семьи.

"Принято решение обратиться в полицию для принятия соответствующих мер", - сообщила пресс-служба Высшего судебного совета.

Дело о свержении конституционного строя

Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Тогда действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.

Армения Роберт Кочарян

Новости по теме

Новости

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Бабарико предъявлено обвинение

Федеральный суд не стал запрещать продажу мемуаров Болтона

Лукашенко оправдался за слова о том, что женщина не может возглавить Белоруссию

Лукашенко оправдался за слова о том, что женщина не может возглавить Белоруссию

Штаб Бабарико подал документы для его регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

МИД РФ получит средства на соцподдержку оставшихся за рубежом из-за COVID-19 россиян

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Правозащитники сообщили о задержании на пикетах в Минске более 80 человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 460 тыс.

Что случилось этой ночью: суббота, 20 июня

34 новых случая COVID-19 выявлено в Китае за сутки

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');