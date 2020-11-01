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ЕАЭС с 1 ноября переходит на оформление электронных ПТС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 ноября 2020 года переходят на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС).

Как сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России, выдача бумажных ПТС на импортируемые автомобили в связи с этим прекращается.

"При этом собственники, имеющие автомобили с бумажным ПТС, смогут продолжать пользоваться этим документом. Одновременно лица вправе обратиться в АО "Электронный паспорт" (администратор системы ЭПТС в РФ - ИФ) и заменить имеющийся ПТС на бумажном носителе на ПТС в электронном виде. При этом бумажный ПТС будет признан аннулированным", - пояснила таможенная служба.

Наличие ЭПТС является достаточным условием для регистрации и допуска автомобиля к участию в дорожном движении.

ФТС и АО "Электронный паспорт" ранее заключили соглашение об информационном взаимодействии, в рамках которого апробировали технологию передачи сведений о выпуске транспортных средств в свободное обращение, а также об уплате утилизационного сбора.

Таможенные органы ограничиваются только совершением операций, связанных с выпуском транспортного средства в свободное обращение, уплатой утильсбора и передачей сведений в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

ЕАЭС ФТС ЭПТС ПТС АО "Электронный паспорт"

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