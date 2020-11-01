Первый рейс из берлинского аэропорта-долгостроя вылетит в воскресенье в Лондон

Аэропорт Берлин-Бранденбург планировали открыть еще в 2011 году

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Первый самолет из нового аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта отправится в воскресенье утром в Лондон, свидетельствует расписание.

Рейс выполняет авиакомпания Easyjet, самолет приземлится в лондонском аэропорту Гатвик. Будет использована старая взлетно-посадочная полоса аэропорта Шенефельд, на базе которого строился новый. С понедельника рейсы будут выполняться с новой ВПП и из нового терминала.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений на путешествия в ближайшие время аэропортом будут пользоваться лишь несколько тысяч пассажиров в день. По информации газеты Morgenpost, по этой причине аэропорт несет большие убытки. Скептически настроенные эксперты опасаются, что предприятие многие годы будет требовать федеральных дотаций, хотя на саму стройку уже ушло 6 миллиардов евро.

Аэропорт стал самым знаменитым немецким долгостроем за последние годы. До начала пандемии предполагалось, что оттуда будут выполняться рейсы в более 150 точек Земли. Открытие неоднократно переносилось: вначале оно планировалось на 2011 год, потом на 2012 и так далее. В общей сложности комплекс строился более 14 лет.

Предполагается, что новый аэровокзал заменит два других - "Шёнефельд" и "Тегель", относительно небольшие аэропорты старого образца и с устаревшей инфраструктурой. "Тегель" планируют закрыть для пассажирской авиации 8 ноября, а "Шенефельд" будут использовать в качестве одного из терминалов нового аэропорта.

Изначально переносить дату открытия пришлось из-за проблем с противопожарной безопасностью, недостатков системы воздуховодов и противопожарной защиты.