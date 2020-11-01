Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 ноября

Выплаты медикам за работу с COVID-19, парламентские выборы в Грузии, локдаун в Англии и Австрии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Правительство РФ выделило более 24,6 млрд руб. на "ковидные" выплаты медикам. Около 8,7 млрд руб. выделено на этот год на стимулирующие выплаты "за особые условия труда и дополнительную нагрузку", еще более 16 млрд руб. - за выполнение "особо важных работ", к которым оказались отнесены и выплаты военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвовавшим в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом.

- Число случаев COVID-19 в Великобритании превысило миллион, в Англии вводится карантин. С 5 ноября до 2 декабря жители Англии смогут выходить из дома только на работу или учебу, к врачу, в магазин, для помощи близким, а также для занятий спортом и прогулок. Бары и рестораны, непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы и т. д. приостановят работу. Школы и университеты не закрываются. Ограничения с 3 ноября вводится и в Австрии: там жителям запретят покидать дома с 20:00 до 6:00, временно закроются рестораны и общественные места.

- Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Грузии после подсчета 63% голосов. По последним данным ЦИК, у "Грузинской мечты" 48,99%, оппозиционный блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" с 26,05% на втором месте. Представители оппозиции в ЦИК дважды пытались помешать объявить "сфальсифицированные данные". В грузинской оппозиции уже заявили, что не признают итоги выборов, и назначили на 16:00 митинг на проспекте Руставели в Тбилиси.

- Гассиев нокаутировал Сефери в дебютном поединке среди супертяжеловесов. 27-летний россиянин в первом же раунде победил 43-летнего соперника техническим нокаутом. В другом бою в рамках боксерского вечера в Лондоне украинский боксер-супертяжеловес Усик решением рефери победил британца Чисору.