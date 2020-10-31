Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:01Заразились
на 31.10В России 1 618 116+18 140В мире 45 584 151+565 797

Правительство РФ выделило 8,7 млрд руб. на "ковидные" выплаты медикам

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство России выделило на этот год 8,7 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным с коронавируом. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, российский кабмин утвердил на 2020-2021 гг. правила социальной поддержки медикам и другим работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Этими правилами предусмотрены социальные выплаты врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи, выездным бригадам скорой медицинской помощи, в размере 2430 рублей, 1215 рублей, 950 рублей соответственно за одну нормативную смену.

Новость дополняется

Хроника 09 января – 31 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Правительство РФ Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 31 октября

Полковник полиции арестован в Казани по подозрению в коррупции

Спасатели выделили основную версию пожара в челябинской больнице

Изменение Конституции

В Думу внесли законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно

В Думу внесли законопроект о праве экс-президента быть сенатором пожизненно

МЧС назвало возможную причину пожара в больнице Челябинска

В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьный курс литературы

В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьный курс литературы

В челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислорода

В челябинской больнице потушили пожар после взрыва кислорода

После ЧП в больнице Челябинска возбуждено дело о халатности

В Татарстане задержан сожитель матери напавшего на полицейских юноши

Глава Крыма Аксенов опроверг слухи об отставке на фоне дефицита воды

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');