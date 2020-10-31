Правительство РФ выделило 8,7 млрд руб. на "ковидные" выплаты медикам

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство России выделило на этот год 8,7 млрд рублей на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным с коронавируом. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, российский кабмин утвердил на 2020-2021 гг. правила социальной поддержки медикам и другим работникам медицинских организаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

Этими правилами предусмотрены социальные выплаты врачам, оказывающим скорую медицинскую помощь, среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой медицинской помощи, младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему оказание скорой медицинской помощи, выездным бригадам скорой медицинской помощи, в размере 2430 рублей, 1215 рублей, 950 рублей соответственно за одну нормативную смену.

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