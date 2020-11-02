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Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Президент США опроверг возможность досрочного объявления своей победы

Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отреагировал на сообщения о предполагаемых планах Дональда Трампа досрочно в ночь выборов объявить о своей победе.

"Мой ответ заключается в том, что президент не украдет эти выборы", - сказал Байден журналистам.

Комментарии Байдена появились после того, как Axios сообщил , что Трамп заявил ряду близких к нему людей о намерении объявить о своей победе на выборах прежде, чем станут известны результаты во всех штатах.

По данным осведомленных источников портала, президент США в частном порядке в течение последних нескольких недель обсуждал возможность подняться на трибуну в ночь выборов и объявить, что он победил.

Отмечается, что данный вариант, по мнению сторонников Трампа, будет возможен, если будет зафиксирована его победа либо большой отрыв в голосах по сравнению с его соперником в Огайо, Флориде, Северной Каролине, Техасе, Айове, Аризоне и Джорджии.

Между тем, сам Трамп заявил журналистам, что не планирует объявлять о своей победе досрочно: "Нет, нет, это было ложное сообщение".

Однако, он отметил, что считает неправильным, что избиратели не смогут узнать результаты выборов в день голосования.

"Я не думаю, что это справедливо, что мы должны ждать в течение длительного периода времени после выборов", - заявил он.

"Я думаю, что это ужасная вещь, когда бюллетени могут быть собраны после выборов. Я думаю, что это ужасно, когда штатам разрешают подсчитывать бюллетени в течение длительного периода времени после окончания выборов", - добавил Трамп.

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