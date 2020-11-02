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Защита Марии Колесниковой попросила освободить ее под залог

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Защита члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой направила Следственный комитет ходатайство о ее освобождении из СИЗО под залог, сообщила адвокат Людмила Казак.

Она напомнила, что и ранее подавала ходатайства об изменении меры пресечения своей доверительнице на домашний арест или освобождение под личное поручительство. Все эти ходатайства были отклонены.

Камера Колесниковой в следственной тюрьме в Жодино по-прежнему находится на карантине, добавила Казак.

Колесникова и член президиума координационного совета, адвокат Максим Знак арестованы по обвинению по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Белоруссии, ее территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности). Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.

Колесникова перестала выходить на связь 7 сентября, а 8 сентября было объявлено, что ее задержали на белорусско-украинской границе. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу, и ее вытолкнули из автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве позднее заявили, что Колесникова порвала паспорт и вылезла из машины через окно во время попытки принудительной депортации.

Когда 10 октября президент Александр Лукашенко неожиданно собрал арестованных оппозиционеров, чтобы обсудить с ними грядущие изменения Конституции, Колесниковой на этой встречи не было. Позднее она через соратников передала, что диалог власти и оппозиции возможен только на равных условиях, и потребовала сначала освободить всех политзаключенных.

В конце сентября Казак пропала в Минске и перестала выходить на связь. Вскоре стало известно, что ее задержали и затем оштрафовали за неповиновение милиции.

Задержания на акции в поддержку Колесниковой в Минске

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Мария Колесникова Людмила Казак Белоруссия Минск Украина Жодино

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