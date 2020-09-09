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Еще один лидер белорусской оппозиции перестал выходить на связь

Последние слова, которые от Максима Знака получили по телефону, были "кто-то пришел" и "маски"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции юрист Максим Знак перестал выходить на связь.

Мобильный телефон Знака отключен, звонки в мессенджерах ему не проходят.

Он не вышел в анонсированный с утра эфир радио "Эхо Москвы".

Его соратник, оппозиционер Павел Латушко заявил "Интерфаксу", что общался со Знаком накануне ночью: "Последний раз мы общались около 12:00 ночи. С тех пор больше не связывались".

Пресс-секретарь избирательного штаба банкира Виктора Бабарико Глеб Германчук сообщил "Интерфаксу", что последнее сообщение от Знака было: "маски".

"У Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришел", отключился, и написал слово "маски". Сейчас он недоступен.", - сказал Германчук.

В секретариате Координационного совета предположили, что Знака могли задержать силовики.

"Предположительно, к Максиму заявились силовики и работают с ним. Может обыск, может задержан. Мы с ним не можем связаться", - сказали в секретариате.

В предыдущие дни похожее случалось с другими лидерами белорусских протестов, например, с Павлом Латушко, с бывшим руководителем штаба Бабарико Марией Колесниковой, секретарями совета Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Все, кроме Колесниковой, затем выходили на связь уже из-за границы и называли свой отъезд вынужденным. Колесникова, по словам соратников, порвала свой паспорт на границе, и ее белорусские пограничники задержали.

Комментируя ситуацию с Колесниковой, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его данным, она хотела "убежать" на Украину, но совершила нарушение на границе и была задержана.

Знак ранее не раз говорил, что не планирует покидать страну.

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Белоруссия Максим Знак Минск Белоруссия Мария Колесникова

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