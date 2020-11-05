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Трамп счел предполагаемую победу Байдена в Мичигане результатом вбросов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в одном из ключевых штатов Мичиган, где, по последним прогнозам, побеждает Байден, было "больше число тайно вброшенных бюллетеней".

"Мы объявили, чтобы набрать необходимое число голосов выборщиков, о своей победе в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, а также в штатах Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых имеется солидное лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем о победе в штате Мичиган, если бы там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней, об этом широко сообщалось", - написал Трамп в твиттере.

Хроника 09 января 2018 года – 05 ноября 2020 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп

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