Трамп счел предполагаемую победу Байдена в Мичигане результатом вбросов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что в одном из ключевых штатов Мичиган, где, по последним прогнозам, побеждает Байден, было "больше число тайно вброшенных бюллетеней".

"Мы объявили, чтобы набрать необходимое число голосов выборщиков, о своей победе в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, а также в штатах Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых имеется солидное лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем о победе в штате Мичиган, если бы там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней, об этом широко сообщалось", - написал Трамп в твиттере.