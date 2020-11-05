Fox подсчитал, что для победы Байдену осталась Невада

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену остается одержать победу в штате Невада с 6 голосами членов коллегии выборщиков, чтобы выиграть выборы, согласно прогнозам телеканала Fox News.

По последним данным канала, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. При этом в настоящий момент он обгоняет действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей в штате Невада, где как раз 6 необходимых для победы голосов членов коллегии выборщиков.

Согласно данным, в Неваде за Байдена проголосовали 588 252 человек (49,3%), за Трампа - 580 605 (48,7%). Там посчитали пока 75% голосов.