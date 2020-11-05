Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 47 405 395+446 053

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане

CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане
Джо Байден
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает в "колеблющемся" штате Мичиган, получив еще 16 голосов членов коллегии выборщиков, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News.

По последним данным, в этом штате за Байдена проголосовали 2 672 896 человек (49,8%), за действующего президента Дональда Трампа - 2 611 659 (48,6%), подсчитано 97% голосов.

Таким образом, на настоящий момент Байден получает 264 голоса выборщиков из необходимых 270, при этом действующий президент США Дональд Трамп - 214.

Согласно данным телеканалов CNN и NBC News, у Байдена сейчас 253 голоса.

Ранее штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах. В заявлении сообщается о нарушениях в некоторых округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов.

Кроме того, предвыборный штаб президента США обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

В США в случае небольшого разрыва между участниками президентской гонки действительно кандидат может потребовать пересчета голосов.

Без Мичигана или Висконсина Трампу может не хватить необходимых 270 голосов выборщиков для общей победы.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Новость дополняется

США Джо Байден

Новости

Эстонский премьер предложил формулировку вопроса референдума по браку

Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах

Штаб Трампа обратился в суд за попытки демократов скрыть подсчет голосов

Сроки поставок Британии вакцины AstraZeneca против COVID-19 сдвинулись

Путин поддержал идею Лукашенко приобрести месторождение нефти в РФ

Выборы в США - 2020

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин
Выборы в США - 2020

СМИ огласили неверные данные по голосованию в ключевом штате Аризона

Выборы в США - 2020

Трамп обвинил демократов в накрутке голосов в Пенсильвании и Мичигане

Что произошло за день: среда, 4 ноября

Выборы в США - 2020

Трамп лидирует в "угадывающем" победителя округе Виго

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');