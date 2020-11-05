CNN спрогнозировал победу Байдена в колеблющемся Мичигане

Джо Байден Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден побеждает в "колеблющемся" штате Мичиган, получив еще 16 голосов членов коллегии выборщиков, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News.

По последним данным, в этом штате за Байдена проголосовали 2 672 896 человек (49,8%), за действующего президента Дональда Трампа - 2 611 659 (48,6%), подсчитано 97% голосов.

Таким образом, на настоящий момент Байден получает 264 голоса выборщиков из необходимых 270, при этом действующий президент США Дональд Трамп - 214.

Согласно данным телеканалов CNN и NBC News, у Байдена сейчас 253 голоса.

Ранее штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине, который считается одним из ключевых для общей победы на президентских выборах. В заявлении сообщается о нарушениях в некоторых округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов.

Кроме того, предвыборный штаб президента США обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

В США в случае небольшого разрыва между участниками президентской гонки действительно кандидат может потребовать пересчета голосов.

Без Мичигана или Висконсина Трампу может не хватить необходимых 270 голосов выборщиков для общей победы.

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

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