Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков.

"После долгой ночи подсчетов стало ясно, что мы побеждаем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в выборах", - сказал Байден, выступая в Делавэре.

"Я не собираюсь заявлять, что мы победили, но я здесь, чтобы заявить, что на основе имеющихся данных мы полагаем, что станем победителями", - отметил он.

По словам Байдена, лишь воля избирателей может решить исход выборов.

Кандидат от демократов также упомянул о рекордной явке на проходящих выборах.