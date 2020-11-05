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Байден заявил о победе в достаточном количестве штатов на выборах

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков.

"После долгой ночи подсчетов стало ясно, что мы побеждаем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в выборах", - сказал Байден, выступая в Делавэре.

"Я не собираюсь заявлять, что мы победили, но я здесь, чтобы заявить, что на основе имеющихся данных мы полагаем, что станем победителями", - отметил он.

По словам Байдена, лишь воля избирателей может решить исход выборов.

Кандидат от демократов также упомянул о рекордной явке на проходящих выборах.

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