"Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия

Фотто: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота гражданского оружия в России, сообщает в четверг газета "Известия".

"Речь идет о том, чтобы уравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами. Как считают в парламенте, сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны подготовить свои рекомендации", - отмечается в публикации.

Рынок гражданского нарезного оружия в настоящее время ограничен требованием к его владельцам. Они должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного оружия. Производители с начала 1990-х годов предпринимают шаги для обхода этого ограничения. Об этом говорится в техзадании исследования Госдумы "Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему", которое имеется в распоряжении издания.

"С целью обхода установленного законом ограничения оружейники при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола - "сверловка Ланкастера". Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает кучность и точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия вплотную к гражданскому нарезному", - говорится в документе.

Как подчеркивается в документах, на которые ссылается газета, "в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию". Притом что официально российским законодательством установлен запрет на оборот гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом, уточняется в статье.

Цель исследования, которое проведет МГУ до конца года за 1,05 млн рублей, - анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему. Как пояснили изданию в Госдуме, речь может идти о новых ограничениях для владения гладкоствольным оружием, численность которого на руках у россиян, согласно данным официальной статистики Росгвардии за 2019 год, составила 4,4 млн единиц, пишут "Известия".