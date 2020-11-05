Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:04Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Правозащитники сообщили, что в квартиру белорусской оппозиционерки пришел ОМОН

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правозащитники сообщают, что в квартиру белорусской оппозиционерки Нины Багинской пришли сотрудники правоохранительных орган, по данным же СМИ, там проводят "следственный эксперимент", связанный с ее внучкой.

"Дочь активистки Нины Багинской сообщила "Весне", что в дом, где живёт Нина, ворвался ОМОН", - говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".

По информации СМИ и телеграм-каналов, в квартире Багинской проводится "следственный эксперимент", связанный с ее внучкой, которая живет в этой же квартире.

Официальный представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова заявила агентству "Интерфакс-Запад", что "никакой информации в этой связи у нее нет". Не прокомментировали эту ситуацию и в ГУВД Мингорисполкома.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в своем телеграм-канале отметила, что Багинскую "по праву называют матерью белорусского протеста".

"Я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку", - заявила Тихановская.

Как сообщалось, 20 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании запретил забирать оппозиционную активистку Нину Багинскую с акций протеста.

"Вы, смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка (экс-председатель БНФ Зенон Позняк - ИФ) работала", - сказал тогда президент.

Нина Багинская Белоруссия

Новости
Пандемия коронавируса

Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России

Выборы в США - 2020

Трамп заявил об уверенной победе над Байденом по "законным бюллетеням"

В WhatsApp появятся исчезающие сообщения

Выборы в США - 2020

Трамп призвал "прекратить мошенничество" на выборах

Трамп призвал "прекратить мошенничество" на выборах

Что произошло за день: четверг, 5 ноября

В Париже из-за COVID-19 с пятницы ограничат доставку еды

Теракт в Вене

Восемь из 15 задержанных по делу о теракте в Вене оказались судимыми

Выборы в США - 2020

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Выборы в США - 2020

Штаб Трампа намерен оспорить результаты выборов в Неваде

Штаб Трампа намерен оспорить результаты выборов в Неваде
Пандемия коронавируса

Лукашенко рассказал о предложении Путина производить COVID-вакцину РФ в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');