Правозащитники сообщили, что в квартиру белорусской оппозиционерки пришел ОМОН

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Правозащитники сообщают, что в квартиру белорусской оппозиционерки Нины Багинской пришли сотрудники правоохранительных орган, по данным же СМИ, там проводят "следственный эксперимент", связанный с ее внучкой.

"Дочь активистки Нины Багинской сообщила "Весне", что в дом, где живёт Нина, ворвался ОМОН", - говорится в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра "Весна".

По информации СМИ и телеграм-каналов, в квартире Багинской проводится "следственный эксперимент", связанный с ее внучкой, которая живет в этой же квартире.

Официальный представитель СК Белоруссии Юлия Гончарова заявила агентству "Интерфакс-Запад", что "никакой информации в этой связи у нее нет". Не прокомментировали эту ситуацию и в ГУВД Мингорисполкома.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в своем телеграм-канале отметила, что Багинскую "по праву называют матерью белорусского протеста".

"Я хочу обратиться к тем, кто отдал и исполнил приказ ворваться к ней в квартиру: если вы таким образом пытаетесь подавить протест белорусов, сегодня вы допустили огромную ошибку", - заявила Тихановская.

Как сообщалось, 20 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании запретил забирать оппозиционную активистку Нину Багинскую с акций протеста.

"Вы, смотрите, только Нину Багинскую не забирайте с площадей. Если Нину Багинскую забрать, оппозиции не будет. Некому будет ходить. Я помню еще Нину Багинскую, в шутку говорю, она еще в службе безопасности Позняка (экс-председатель БНФ Зенон Позняк - ИФ) работала", - сказал тогда президент.