Республиканцы Невады подали иск о мошенничестве на выборах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Республиканская партия штата Невады передала генеральному прокурору США Уильяму Барру исковое заявление, в котором содержатся обвинения в том, что в штате зафиксировано 3 062 случая мошенничества на выборах.

"Ожидается, что это количество существенно увеличится. Выявлены тысячи лиц, которые, по всей видимости, нарушили закон, проголосовав после переезда из Невады", - говорится в заявлении партии штата, опубликованном в их твиттер-аккаунте.

Как сообщило издание The Washington Post, юристы партии отправили Барру список избирателей, идентифицированных путем перекрестной проверки зарегистрированных имен и адресов избирателей с национальной базой данной об изменении адресов.

Госсекретарь Невады Барбара Чегавске со своей стороны сообщила, что после последнего обновления результатов подсчета голосов осталось обработать более 190 тысяч голосов, 90% оставшихся бюллетеней приходится на округ Кларк.

В заявлении Чегавске говорится, что "в соответствии с законом штата Невада будут подсчитаны почтовые бюллетени, отправленные в день выборов или до него и полученные не позднее 17:00 10 ноября (01:00 11 ноября по Москве)". Госсекретарь штата отметила, что число таких бюллетеней неизвестно.

Кроме того, есть еще две категории бюллетеней, которые пока не подсчитаны и могут остаться неподсчитанными в том случае, если "избиратели не предпримут необходимых действий для их учета". В заявлении отмечается, что порядка 3,5 тыс. бюллетеней нуждаются в исправлении подписи в случаях, если избиратель забыл ее поставить, или если подпись на бюллетене не совпадает с подписью в досье избирателя. По закону штата, у избирателя есть возможность исправить свою подпись до 17:00 12 ноября (01:00 13 ноября по Москве).

Таким образом, по словам Чеговске, все бюллетени в соответствии с законом штата должны быть подсчитаны до конца дня 12 ноября, что означает, что "полные неофициальные результаты выборов не будут доступны до утра 13 ноября". Что касается подтвержденных результатов, они будут известны не позднее 16 ноября.

Издание The Hill отмечает, что закон Невады позволяет голосовать после переезда тем, кто находится на военной службе, а также супругам военных или тем, кто посещает школу.

Позднее Американский союз защиты гражданских свобод Невады сообщил, что избиратели штата не теряют права на участие в выборах в случае, если они временно покинули штат.

The Hill напоминает, что штаб президента США Дональда Трампа подал несколько судебных исков в связи с ситуацией в Неваде, поскольку штат продолжает обрабатывать поток бюллетеней для голосования по почте. В частности, в четверг штаб подал иск, в котором утверждалось, что голоса в Неваде были приписаны умершим людям или тем, кто не живет в штате. Штаб также пригрозил подать в федеральный суд иск о прекращении подсчета "неправомерных" голосов.

По данным телеканала Fox News, по состоянию на 10:30 по московскому времени в Неваде подсчитаны 84% голосов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует с отрывом от Трампа в 0,9 процентного пункта.