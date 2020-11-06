Штаб Трампа подал новый иск о недопуске наблюдателей от республиканцев в Филадельфии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб Дональда Трампа подал новый иск против представителей избирательной комиссии Филадельфии (штат Пенсильвания) в связи с тем, что они не допускают наблюдателей от республиканцев следить за подсчетами бюллетеней.

"Закон штата Пенсильвании (...) требует, чтобы представители и наблюдатели за ходом голосования присутствовали и наблюдали за подсчетом всех бюллетеней, поданных заочно или по почте. Избирательная комиссия осведомлена об этом, но намеренно отказывается допускать представителей и наблюдателей за выборами со стороны президента Трампа или Республиканской партии", - говорится в исковом заявлении.

В документе отмечается, что избирательная комиссия "умышленно нарушает закон штата".

"Избирательная комиссия утверждает, что "изучает" постановление. Она изучает его уже более полутора часов, а подсчет продолжается без присутствия республиканцев", - подчеркивается в документе.

Накануне штаб Трампа обратился в суд в связи с попытками демократов скрыть процесс подсчета голосов в штате Пенсильвания от наблюдателей-республиканцев.

Личный адвокат президента Руди Джулиани заявил, что подсчет голосов в Филадельфии (штат Пенсильвания) был абсолютно незаконным и пообещал выяснить, "сколько мертвых душ проголосовало здесь".

В настоящее время продолжается подсчет голосов в ряде принципиально важных для исхода президентских выборов американских штатов. Во многих из них Трамп изначально лидировал, а затем, ближе к завершению подсчетов, стал стремительно терять позиции. Американские СМИ отмечают, что в основном это - результат подсчета бюллетеней, пришедших по почте уже после закрытия избирательных участков. Трамп считает, что эти бюллетени вообще не следует учитывать, раз они поступили уже после завершения голосования.

Еще за несколько месяцев до выборов Трамп предупреждал, что модное в этом году из-за коронавируса COVID-19 голосование по почте опасно, так как защитить бюллетени от различных махинаций почти невозможно. Республиканцы также подчеркивают, что спорные ситуации с подсчетом голосов возникают в штатах, где губернаторы - демократы.

Если на финальном этапе завершения подсчетов голосов в "колеблющихся" штатах не произойдет сюрпризов, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден наберет достаточно голосов для победы. Трамп и его предвыборный штаб дали понять, что не примут этот результат и будут оспаривать его через суды. Как отмечают наблюдатели, при таком развитии событий точка в споре о том, кто победил на выборах, может быть поставлена лишь через несколько недель.