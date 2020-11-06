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Парламент Португалии одобрил введение с понедельника ЧС из-за COVID-19

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Португалии в пятницу одобрил возвращение режима ЧС, который при необходимости позволит властям быстро ввести ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает португальская телерадиокомпания RTP.

Режим ЧС вступит в силу с понедельника, 9 ноября, и будет действовать до 23 ноября, хотя португальский премьер Антониу Кошта не исключил, что страна останется в режиме чрезвычайной ситуации до окончания пандемии. Пока португальские власти не планируют вводить жесткие ограничительные меры, но действие режима ЧС позволит им быстрее ввести их, если того потребует ситуация.

Впервые режим ЧС в Португалии объявили в марте, и он продлился шесть недель. Тогда страна по сравнению со своими европейскими соседями не сильно пострадала от коронавируса, но во время второй волны число ежедневно регистрируемых случаев заражения там начало расти.

С прошлой субботы в Португалии действуют рекомендации для граждан, которые призваны уменьшить скорость распространения вируса по стране. Португальцев призывают чаще оставаться дома, выходить на улицу только на работу, в магазин или в школу.

На выходных правительство страны соберется, чтобы обсудить возможность и целесообразность введения новых мер безопасности, поскольку за последние сутки в стране выявили более 5,5 тыс. случаев заражения, это беспрецедентно высокий прирост заражений за сутки.

В стране, где проживают порядка 10 млн человек, коронавирус выявили с начала пандемии у 166,9 тыс. человек, скончались 2,7 тыс. человек. В больницах размещены более 2,4 тыс. человек, из них 340 - в палатах интенсивной терапии. Всего в Португалии доступно 800 мест в таких палатах.

Ранее жесткие меры для борьбы с коронавирусом были введены в других ряде европейских стран, в том числе в Германии, Франции, части Великобритании.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Португалия Коронавирус

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