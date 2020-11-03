В Грузии со среды ужесточат "антиковидные" ограничения

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ношение масок в Грузии со среды, 4 ноября, будет обязательным как в помещениях, так и на улицах из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, заявила во вторник вице-премьер Майя Цкитишвили после заседания межведомственного координационного совета.

По ее словам, всех нарушителей "масочного режима" ждет денежный штраф в размере 20 лари (около $6).

Кроме того, на заседании межведомственного совета было принято решение о введении ограничений на работу ресторанов в масштабах всей страны. "Мы приняли решение, что рестораны в масштабах всей страны будут работать до 22:00 часов", - сказала вице-премьер.

Ранее такие ограничения действовали только в Тбилиси, Мцхета, Кутаиси, Батуми.

Вместе с тем Цкитишвили сказала, что правительство не планирует какого-либо системного локдауна, будут вводится точечные ограничения для предотвращения распространения COVID-19 в Грузии.

По ее словам, стратегия точечных ограничений оказалась очень эффективной и помогает сохранить баланс между экономикой и здоровьем граждан.

Со своей стороны заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе сообщила, что в Грузии с 4 до 25 ноября во всех крупных городах обучение во всех школах переводится в дистанционный режим.

По ее словам, данное решение касается учащихся всех классов - с первого по двенадцатый и направлено на предотвращение обострения эпидемиологической ситуации.

С начала учебного года в Грузии в дистанционном режиме учились только ученики 7-12 классов.

Ситуация с коронавирусом в Грузии

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 943 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 44 522, сообщил ранее во вторник грузинский Минздрав. Накануне, 2 ноября, было выявлено 1 852 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции в Грузии достигло 362 человек, за минувшие сутки скончались еще 20 человек.

В режиме карантина находятся 3 080 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 253 человека, в специализированных гостиницах лечатся 2 264 человека. Число выздоровевших достигло 28 633 человек.