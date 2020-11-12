Собянин назвал катастрофической ситуацию с COVID-19 в Европе

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - По оценке мэрии Москвы, эпидемия коронавируса в Европе "со стороны смотрится вообще, как катастрофическая ситуация", заявил в эфире "России 24" мэр Сергей Собянин. Он добавил, что будут приняты усилия, чтобы не допустить подобного в городе.

"Мы смотрим каждый день динамику распространения covid в основных европейских странах и столицах, но они давно уже побили все рекорды весеннего периода и по заболеваемости, и по смертности. И самое страшное, что рост не прекращается. Надо учиться на чужих примерах, а не на своих, чтобы не допустить развития таких событий", - сказал он.

Он напомнил, что в этих странах вводят "полные локауты, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий".

"Мы стараемся избежать этих решений (...) Будем надеяться, что обойдемся без такого рода решений и не допустим такого развития события, которое мы видим в европейских странах. Но ситуация тревожная", - добавил он.

По его словам, в Москве вовремя принимают решения по частичным карантинным мероприятиям и вводят жесткие требования носить маски, а также вовремя развивают больничную сеть.