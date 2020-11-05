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Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах президента в США.

"Остановите подсчеты", - написал он в твиттере.

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

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На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа, он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден. В итоге при сохранении нынешних тенденций Байден заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков. Трамп, скорее всего, не признает поражение, и исход выборов президента США будет решаться уже в судах.

Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы усиленно готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.

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