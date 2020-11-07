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Здание консульства Азербайджана обстреляли в Харькове

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обстреле консульства республики в Харькове, сообщили в субботу во внешнеполитическом ведомстве страны.

"Здание почетного консульства Азербайджана в Харькове подверглось обстрелу в ночь с 6 на 7 ноября около 02:30 часов. По дверям и окнам консульства было произведено шесть выстрелов. Никто не пострадал, так как ночью в здании никого не было. Камеры консульства зафиксировали, что нападавшими были два человека", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В министерстве осудили этот инцидент, отметив, что соответствующие органы республики "будут взаимодействовать и сотрудничать с местными правоохранительными органами в зарубежных странах, чтобы привлечь к ответственности виновных в таких преступных действиях против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом".

В ведомстве добавили, что в Харькове возбуждено уголовное дело.

Украина Азербайджан Харьков

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