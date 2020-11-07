Трейдеры впервые в истории Украины начали реэкспорт газа

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В октябре впервые в истории Украины был осуществлен реэкспорт газа в объеме 15 млн куб в страны ЕС по заказу его владельцев.

Гендиректор Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон подчеркнул, что ранее были только транзит и импорт.

ОГТСУ за 10 месяцев 2020 года транспортировал из стран ЕС на Украину в режиме shorthaul (транспортировка на короткие расстояния) 6,1 млрд куб. м газа, и почти весь этот объем пока сохраняется в подземных хранилищах газа.

По словам Макогона, ОГТСУ уже заработал порядка 500 млн грн дохода от предоставления услуги shorthaul, которая стала абсолютно новым источником дохода для компании.

"Когда мы в 2016-2017 годах еще в "Укртрансгазе" проектировали новые продукты "таможенный склад" и shorthaul, то не надеялись, что они так быстро приобретут популярность у трейдеров", - отметил глава компании.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев добавил, что благодаря привлекательным условиям хранения газа украинские ПХГ, оператором которых выступает "дочка" "Нафтогаза" "Укртрансгаз", заполнены на 90% - это рекордный показатель за последние 10 лет. Из 28,3 млрд куб. м газа иностранным трейдерам принадлежит 10 млрд куб. м.

Объем транспортировки газа на входе на Украину в режиме shorthaul из Словакии составили - 4,1 млрд куб. м, из Венгрии - 1,5 млрд куб. м, из Польши - 0,5 млрд куб. м. В октябре объемы транспортировки на вход сократились до 16,6 млн куб. (все - из Польши) с 1,17 млрд куб. м в сентябре и 2,01 млрд куб. м в августе. Всего с момента запуска услуги сервисом shorthaul воспользовались 24 заказчика-нерезидента и 5 украинских компаний.

Согласно релизу, выход газа из Украины в режиме shorthaul за это время составил 17,1 млн куб. м: в Словакию - 2 тыс. куб. м, в Венгрию - 13,7 млн куб. м, в Польшу - 3,4 млн куб. м.

Услуга shorthaul, которую ввел ОГТСУ с 1 января 2020 года, позволяет клиентам компании заказывать транзит газа через Украину в Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию по специальному выгодному тарифу.