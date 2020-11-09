Что случилось этой ночью: понедельник, 9 ноября

Протесты в Белоруссии и Грузии, планы США по антииранским санкциям, 50 миллионов заразившихся коронавирусом

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 миллионов. По данным университета Джонса Хопкинса, жертвами COVID-19 стали более 1,25 миллиона человек. Первое место по числу зараженных удерживают США, где уже почти 10 миллионов заболевших. На этом фоне Джо Байден намерен лично призвать американских губернаторов ввести обязательное ношение масок.

- Правозащитники сообщили о более 1 тыс. задержанных на протестах в Белоруссии. Большинство задержаний во время протестных акций в воскресенье было произведено в Минске. К вечеру протестующие переместились на окраины белорусской столицы, там участников акций тоже задерживали.

- Axios узнал, что администрация Трампа планирует ввести серию санкций против Ирана до инаугурации Байдена. По данным источников портала, США с Израилем и рядом стран Персидского залива попытаются ввести до 20 января "как можно больше санкций", связанных с иранской программой баллистических ракет, помощью террористическим организациям и нарушениями прав человека.

- В Тбилиси полиция дважды применила водометы против участников акции протеста у здания ЦИК Грузии. В МВД страны применение "пропорциональной силы" обосновали действиями протестующих, пытавшихся ворваться в здание ЦИК. Лидеры грузинской оппозиции, которые поначалу собирались протестовать до утра, из-за действий полиции призвали своих сторонников разойтись на ночь и возобновить акцию протеста вечером в понедельник у парламента Грузии.

- Мнения членов Республиканской партии США в вопросе признания итогов президентских выборов разделились. Так, сенатор Митт Ромни еще в субботу поздравил с победой Байдена, но призвал не ждать, что Трамп покинет Белый дом без борьбы. Губернатор Мэриленда и сенатор Пэт Туми не считают, что пересчет голосов изменит итоги выборов. Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм заявляют о фальсификациях на выборах.