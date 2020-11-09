Полиция вновь применила водометы на акции у здания ЦИК в Тбилиси

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Тбилиси в ночь на понедельник снова применила водометы против участников акции протеста перед зданием Центризбиркома Грузии. По сообщению оппозиционного телеканала "Мтавари архи", позднее полиция также использовала слезоточивый газ.

Грузинские телеканалы сообщают, что перед тем, как полиция применила водометы, участники акции попытались сломать ограждение, установленное по периметру здания ЦИК.

Полиция и спецназ МВД начали оттеснять участников акции протеста от территории, прилегающей к зданию ЦИК.

Как ранее сообщал корреспондент "Интерфакса", полиция в воскресенье вечером уже применяла водометы против протестующих, когда те попытались прорваться ко входу в здание ЦИК. В МВД Грузии заявили, что полицейские применили "пропорциональную силу" в ответ на действия участников акции протеста.

Ранее на акции один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия заявил, что акция продлится до утра, чтобы никто не смог войти в здание ЦИК.

В воскресенье у здания парламента Грузии несколько тысяч сторонников оппозиции потребовали проведения новых парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамары Жвания. Позже митинг продолжился у здания ЦИК Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" требования оппозиции назвали абсурдными.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила 48% голосов избирателей. Еще восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в парламент, набрали в сумме 52% голосов. Выборы также проводились в 30 одномандатных мажоритарных округах, в 14 из них правящая партия уже победила в первом туре, а в 16 мажоритарных округах 21 ноября пройдет второй тур. Оппозиция почти сразу назвала итоги выборов сфальсифицированными.