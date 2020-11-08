Стычки между полицией и оппозицией начались у здания ЦИК в Тбилиси

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - У здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии в Тбилиси, где в воскресенье вечером собираются сторонники оппозиции, обострилась ситуация, передает корреспондент "Интерфакса".

После попытки нескольких участников акции протеста прорваться ко входу в здание ЦИК полицейские применили водомет и разогнали нападавших. В ответ протестующие начали бросать в полицейских камни.

К зданию ЦИК движется большая колона сторонников оппозиции.

Ранее в воскресенье у здания парламента Грузии собрались несколько тысяч сторонников оппозиции, которые требовали назначения новых парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамары Жвания. Позже на митинге было заявлено, что акция протеста продолжится у здания ЦИК.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила 48% голосов избирателей. Еще восемь оппозиционных партий, преодолевших проходной барьер в парламент, набрали в сумме 52% голосов. При этом выборы проводились и в 30 одномандатных мажоритарных округах, и в 14 из них правящая партия уже победила в первом туре, а в 16 мажоритарных округах 21 ноября будет проводиться второй тур.