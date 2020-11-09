В Грузии оппозиция решила возобновить акцию в понедельник у парламента

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры грузинских оппозиционных партий в ночь на понедельник призвали собравшихся перед зданием Центральной избирательной комиссии своих сторонников временно разойтись, а вечером в понедельник вновь собраться на проспекте Руставели перед зданием парламента.

Как заявили в обращении к протестующим оппозиционные лидеры, они приняли решение прекратить акцию ради безопасности ее участников. Они призывают возобновить митинг в 18:00 вечера в понедельник.

"Чтобы не начались задержания и избиения участников акции, призываем, сегодня покинуть территорию ЦИК. (...) Мы хотим, чтобы люди не пострадали, хотим разрядить ситуацию, несмотря на то, что мы сами пострадали от этого адского водомета. Просим всех потихоньку покинуть территорию", - заявил представитель оппозиции Алеко Элисашвили, отметив, что все участники акции насквозь мокрые.

Ранее полиция дважды применила против участников акции водометы. Как сообщают грузинские телеканалы, водометы были использованы после того, как участники акции попытались сломать ограждение, возведенное полицией для безопасности по периметру здания Центризбиркома.

По данным грузинской телекомпании "Рустави-2", в результате стычек протестующих с полицией пострадали несколько человек, включая работников СМИ.

Накануне у здания парламента Грузии несколько тысяч сторонников оппозиции потребовали проведения новых парламентских выборов и отставки председателя ЦИК Тамары Жвания. Позже митинг продолжился у здания ЦИК Грузии. В правящей партии "Грузинская мечта" требования оппозиции назвали абсурдными.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. По данным ЦИК, "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам получила 48% голосов избирателей. Еще восемь партий преодолели проходной барьер, набрав в сумме 52% голосов. Выборы также проводились в 30 одномандатных мажоритарных округах, в 14 из них правящая партия уже победила в первом туре, еще в 16 округах 21 ноября пройдет второй тур.