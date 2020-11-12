Diageo отзовет безалкогольный Guinness из-за риска "микробиологического заражения"

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Компания Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, сообщила, что отзывает с британского рынка безалкогольное пиво Guinness 0.0 из-за опасений по поводу "микробиологического заражения".

Компания отметила, что ситуация касается только нового безалкогольного пива и не затрагивает другую продукцию Guinness.

"В качестве меры предосторожности мы отзываем Guinness 0.0 с рынка в Великобритании в связи с заражением, которое может сделать отдельные виды продукции небезопасными для употребления", - говорится в сообщении компании, опубликованном в твиттере.

Diageo посоветовала тем, кто приобрел новую продукцию, воздержаться от ее употребления и вернуть в магазин или обратиться в службу поддержки покупателей.

Guinness 0.0 начал продаваться в Великобритании в прошлом месяце спустя четыре года лабораторных исследований на пивоварне в Дублине, это первая безалкогольная версия известного ирландского стаута.

Guinness была основана в 1759 году и является одной из самых популярных марок пива в мире. Она производится почти в 50 странах и продается более чем на 150 рынках по всему миру.

Британская Diageo является владельцем бренда, компания также производит водку под маркой Smirnoff, виски Johnnie Walker и ром Captain Morgan.