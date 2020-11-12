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На пути российского патруля в Сирии произошел взрыв

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бронеавтомобиль российской военной полиции в четверг получил незначительные повреждения в результате подрыва самодельного взрывного устройства во время патрулирования в Сирии, никто из российских военнослужащих не пострадал, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

По его словам, взрыв произошел, когда российская военная полиция в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности двигались по маршруту Изра - Сахват эль-Камх в провинции Деръа. В результате незначительные повреждения получил российский бронеавтомобиль "Тигр".

"Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента", - сказал Гринкевич.

Сирия Россия Деръа

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