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"Йоркширский потрошитель" умер в Британии после заражения COVID-19

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Британский серийный убийца Питер Сатклифф, также известный как "Йоркширский потрошитель", умер в больнице после положительного теста на COVID-19, сообщает в пятницу газета The Guardian.

"Заключенный Питер Кунан (урожденный Сатклифф) умер в больнице 13 ноября", - приводит газета заявление пресс-службы тюрьмы.

У 74-летнего Сатклиффа было слабое здоровье, лишний вес и диабет. Он только две недели назад вернулся в тюрьму из больницы, куда попал с подозрением на сердечный приступ.

Сатклифф был приговорен к 20 пожизненным срокам за убийство 13 женщин и покушение на убийство еще семерых в 1970-х годах. Все жертвы маньяка работали в сфере сексуальных услуг.

В 1981 году машину Сатклиффа с фальшивыми номерами остановили полицейские. В бардачке полиция нашла отвертку - излюбленное орудие убийства Йоркширского потрошителя наряду с молотком. Сатклифф сам признался следователям в убийствах. Он утверждал, что убивать ему "велел бог".

Хроника 09 января – 13 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Питер Сатклифф Великобритания

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