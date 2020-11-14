Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 13.11В России 1 880 551+21 983В мире 52 733 290+606 497

Правозащитники сообщили о 110 задержанных на акциях протеста в Белоруссии за пятницу

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу в Минске и других городах Белоруссии правоохранителями было задержано более 110 человек, сообщили в незарегистрированном в стране правозащитном центре "Весна".

Так, по данным центра, несколько десятков людей были задержаны в Минске во время цепей солидарности, во время которых люди на улицах столицы пытались почтить память умершего накануне Романа Бондаренко.

Среди задержанных правоохранителями оказались несколько врачей, руководитель проектов портала tut.by, лидер группы "Стары Ольса" и актер Национального академического драмтеатра им. Горького.

Кроме того, во время экскурсии в Косово была задержана туристическая группа из Солигорска, 54 человека. Часть из них - стачкомовцы "Беларуськалия". Задержанных доставили в РУВД г. Ивацевичи. По информации стачкомитета "Беларуськалия", членов туристической группы обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Также задержания прошли в Бресте, Слуцке, Молодечно, Вилейке, Ляховичах, Клецке, Барановичах, Сморгони и других городах Белоруссии, отметили в "Весне".

Как сообщалось, накануне, в четверг в одном из районов Минска погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом парня увезли на микроавтобусе. Через полтора часа его доставили в больницу с отеком мозга. Была проведена операция, но молодой человек умер 12 ноября.

После того, как стало известно о гибели Бондаренко, граждане Минска устроили вечер его памяти, принесли цветы, зажгли свечи, провели минуту молчания. Больше пяти часов вплоть до полуночи люди со всего Минска приезжали на место происшествия.

Утром в пятницу Следственный комитет (СК) республики обнародовал иную версию произошедшего. "По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами их снимающими. Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения", - сообщили в СК Белоруссии.

По данным комитета, минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося.

"В связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - проинформировали в СК.

В пятницу прошли акции в Минске и других городах Белоруссии: память Бондаренко почтили минутой молчания, также люди выстраивались в цепочки солидарности. Со вчерашнего вечера минчане несут цветы во двор дома, где жил активист.

Дальнейшие процессуальные действия по выяснению обстоятельств смерти Бондаренко будет вести Генеральная прокуратура Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью белорусским и зарубежным журналистам в пятницу выразил соболезнования родным Романа Бондаренко в связи с его резонансной гибелью в Минске. Лукашенко заявил, что власти невыгодна эта смерть и призвал не делать на ней политику. При этом он настаивает на верности версии СК о том, что Бондаренко в момент происшествия был пьян.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия Минск

Новости

В Молдавии наступил "день тишины" перед президентскими выборами

Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху

Пашинян допустил "колоссальные" экономические изменения от заявления по Карабаху

Лукашенко рассказал, что перед выборами-1994 его предлагали устранить

Штаб Трампа отозвал иск о пересмотре итогов голосования в Аризоне

Свыше 130 охранников Трампа подхватили COVID-19

Свыше 130 охранников Трампа подхватили COVID-19

Более 80% доз потенциальной вакцины Pfizer купили развитые страны мира

Что произошло за день: пятница, 13 ноября

Лукашенко обещал обойтись без транзита власти

Лукашенко обещал обойтись без транзита власти

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Путин назвал число погибших мирных жителей Карабаха и число беженцев

Лукашенко выразил соболезнования родителям "пьяного" Бондаренко

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');