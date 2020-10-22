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Путин понадеялся, что белорусам дадут разобраться в ситуации в стране

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия не вмешивается в события в Белоруссии и рассчитывает, что так же поступят другие страны, дав белорусам самим разобраться в ситуации, сказал президент РФ Владимир Путин.

"На что хотел бы обратить внимание: на то, что, как вы заметили, ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. И мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу",- сказал Путин на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что "ничего привнесенное извне внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учета специфики, культуры, истории народа и так далее".

"Поэтому нужно дать самим белорусам самим спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. Может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую Конституцию либо принятия новой Конституции",- сказал Путин.

Путин напомнил, что о конституционной реформе говорил публично президент Александр Лукашенко.

По его словам, "то, что происходило в Белоруссии, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий".

Владимир Путин Белоруссия

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