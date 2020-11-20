В ФРГ попросили США не вводить новые санкции против "Северного потока 2"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Представители Восточного комитета немецкой экономики написали письмо спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с просьбой снять напряженность вокруг тематики "Северного потока 2", сообщает в пятницу газета Habdelsblatt.

"С победой на выборах Джо Байдена в Германии и немецкой экономике связывают большие надежды на оживление трансатлантического партнерства", - говорится в письме, имеющемся в распоряжении газеты. Обращение датировано 17 ноября.

В нем отмечается, что "американские демократы и после победы Джо Байдена хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2", расходы из-за которых лягут на плечи немецких предприятий". Восточный комитет просит воздержаться от этих санкций.

Строительство магистрали "Северный поток 2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США и, как заявили в "Газпроме", проект, "который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".