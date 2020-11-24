Трамп помиловал индейку в честь Дня благодарения
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник распорядился помиловать индейку по кличке "Корн" (Кукуруза) перед Днем благодарения, который отмечается в Соединенных Штатах 26 ноября.
"Корн, я дарую тебе полное помилование", - заявил Трамп, обращаясь к индейке на церемонии.
Несмотря на то, что президент распорядился помиловать только одну индейку, традиционно жизнь даруется и второй индейке.
Специально для этой церемонии из города Уолкот (штат Айова) в Вашингтон привезли двух индеек "Корн" (Кукуруза) и "Коб" (Початок). До церемонии индейки содержались в отеле Willard Intercontinental Hotel.
В прошлом году в церемонии участвовали индейки по имени "Брэд" (Хлеб) и "Баттер" (Масло)
Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу тогдашнему президенту США Гарри Трумэну.
Первым президентом США, который помиловал индейку, считается Джон Кеннеди. Он помиловал ее на церемонии ко Дню благодарения в 1963 году.
День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября - в этом году праздник приходится на 26 ноября.