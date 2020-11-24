Трамп помиловал индейку в честь Дня благодарения

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник распорядился помиловать индейку по кличке "Корн" (Кукуруза) перед Днем благодарения, который отмечается в Соединенных Штатах 26 ноября.

"Корн, я дарую тебе полное помилование", - заявил Трамп, обращаясь к индейке на церемонии.

Несмотря на то, что президент распорядился помиловать только одну индейку, традиционно жизнь даруется и второй индейке.

Специально для этой церемонии из города Уолкот (штат Айова) в Вашингтон привезли двух индеек "Корн" (Кукуруза) и "Коб" (Початок). До церемонии индейки содержались в отеле Willard Intercontinental Hotel.

В прошлом году в церемонии участвовали индейки по имени "Брэд" (Хлеб) и "Баттер" (Масло)