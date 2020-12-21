Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:55Заразились
на 20.12В России 2 848 377+28 948В мире 76 289 042+616 228

Южная Корея назначила нового спецпредставителя по КНДР

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Секретарь президента Южной Кореи по мирному планированию Но Кю Дук был назначен новым главным переговорщиком по ядерной программе, объявило южнокорейское министерство иностранных дел в понедельник.

Но Кю Дук станет новым спецпредставителем страны по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, уточняет внешнеполитическое ведомство.

Он заменит Ли До Хуна, который был назначен на этот пост в 2017 году и исполнял обязанности дольше всех своих предшественников.

Но Кю Дук ранее служил пресс-секретарем министерства иностранных дел и секретарем президента по стратегии безопасности.

КНДР Южная Корея Но Кю Дук

Новости по теме

Новости

Трамп дождется инаугурации Байдена, чтобы объявить о планах на 2024 год

Британия и Евросоюз не успели завершить переговоры по Brexit

"Британскую" разновидность коронавируса выявили в Италии

Франция приостановит транспортное сообщение с Великобританией

Франция приостановит транспортное сообщение с Великобританией

В Минске на акциях задержали около 100 человек

В Таиланде проверят тысячи человек из-за вспышки COVID под Бангкоком

В Белоруссии задержали студента за распространение данных силовиков

Пандемия коронавируса

Новую разновидность COVID-19 нашли в Нидерландах, Дании и Австралии

"Мисс Беларусь-2008" Хижинкова вышла на свободу после 42 суток ареста

АЭС "Олкилуото" в Финляндии возобновила работу после сбоя

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');