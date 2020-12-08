Турбизнес Петербурга ждет банкротств из-за новогодних COVID-ограничений

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Туроператоры Петербурга ожидают банкротств из-за массовых аннуляций туров в связи с введенными властями ограничениями для туристов на период новогодних праздников, заявляют в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ).

"Санкт-Петербург находился в лидерах осенней программы кэшбэка от Ростуризма, уступая по спросу только направлениям Юга России. Однако туристический локдаун, введенный петербургскими властями на Новый год, Рождество и каникулы, не только перечеркивает все положительные результаты, более того, он загоняет всех активных участников программы в огромный минус", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе СЗРО РСТ.

Распродажа туров по России с кэшбэком до 20% прошла с 15 октября по 5 декабря. Как отметили в РСТ, в распродаже участвовали 85% туристических компаний Северо-Западного региона, и большинство из них вложили немалые средства в техническую подготовку к участию в программе.

"Основные затраты со стороны принимающих туроператоров в Петербурге приходятся на рекламу, подключение к интернет-эквайрингу и комиссии банкам, оплату труда IT-специалистов и профильного персонала, техническую поддержку и консультации клиентов 24/7. Сейчас к этим расходам добавятся еще и комиссии банкам за возврат денег клиентам", - подчеркивает глава комиссии "РСТ-Северо-Запад" по выездному туризму Марина Ушакова.

Новогодние ковид-ограничения в Петербурге

Новые меры противодействия распространению COVID-19 были введены администрацией Санкт-Петербурга с 4 декабря. На период новогодних праздников ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. В этот же период приостанавливается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим маршрутам.

Больше всего представителей турбизнеса возмутило, что новым ограничениям не предшествовали какие-либо обсуждения с предпринимателями.

"О том, что город не желает видеть гостей, туроператоры узнали из новостей. Но экономическое положение турсектора Петербурга на сегодня таково, что в случае очередных потерь ему не миновать череды веерных банкротств и отката сервиса до уровня 90-х. Туристы, которые не согласятся с финансовыми потерями и все-таки приедут в Петербург, будут предоставлены сами себе и отправятся ходить по улицам в незащищенном режиме. Без музеев и туроператоров они перейдут в руки нелегалов. Еще неизвестно, как это скажется на распространении вируса", - подчеркнула Ушакова.

В региональном отделении РСТ пока затруднились назвать долю аннулированных туров. По данным объединения, туристы пока пытаются понять, что туроператоры смогут им предложить в сложившейся ситуации. Туроператоры, в свою очередь, пытаются изменить программы так, чтобы они соответствовали новым требованиям.

Предложения по мерам поддержки турбизнеса в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе, "РСТ-Северо-Запад" направил обращение в администрацию Санкт-Петербурга с предложениями по мерам поддержки для терпящей бедствие туристической отрасли. Среди них - просьба выделить прямые субсидии как минимум на 5 месяцев (декабрь, январь, февраль, март, апрель) в размере регионального МРОТа на выплату заработной платы для сохранения сотрудников. А также требование вернуть предприятиям туриндустрии страховые взносы за 3 и 4 кварталы 2020 года и просьба не взимать минимальный налог с доходов туристских организаций, применяющих УСН или основную систему налогообложения за 2020 год.