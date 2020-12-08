Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 203+517 475

Турбизнес Петербурга ждет банкротств из-за новогодних COVID-ограничений

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Туроператоры Петербурга ожидают банкротств из-за массовых аннуляций туров в связи с введенными властями ограничениями для туристов на период новогодних праздников, заявляют в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туриндустрии (СЗРО РСТ).

"Санкт-Петербург находился в лидерах осенней программы кэшбэка от Ростуризма, уступая по спросу только направлениям Юга России. Однако туристический локдаун, введенный петербургскими властями на Новый год, Рождество и каникулы, не только перечеркивает все положительные результаты, более того, он загоняет всех активных участников программы в огромный минус", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе СЗРО РСТ.

Распродажа туров по России с кэшбэком до 20% прошла с 15 октября по 5 декабря. Как отметили в РСТ, в распродаже участвовали 85% туристических компаний Северо-Западного региона, и большинство из них вложили немалые средства в техническую подготовку к участию в программе.

Пандемия коронавируса

"Основные затраты со стороны принимающих туроператоров в Петербурге приходятся на рекламу, подключение к интернет-эквайрингу и комиссии банкам, оплату труда IT-специалистов и профильного персонала, техническую поддержку и консультации клиентов 24/7. Сейчас к этим расходам добавятся еще и комиссии банкам за возврат денег клиентам", - подчеркивает глава комиссии "РСТ-Северо-Запад" по выездному туризму Марина Ушакова.

Новогодние ковид-ограничения в Петербурге

Новые меры противодействия распространению COVID-19 были введены администрацией Санкт-Петербурга с 4 декабря. На период новогодних праздников ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. В этот же период приостанавливается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим маршрутам.

Больше всего представителей турбизнеса возмутило, что новым ограничениям не предшествовали какие-либо обсуждения с предпринимателями.

"О том, что город не желает видеть гостей, туроператоры узнали из новостей. Но экономическое положение турсектора Петербурга на сегодня таково, что в случае очередных потерь ему не миновать череды веерных банкротств и отката сервиса до уровня 90-х. Туристы, которые не согласятся с финансовыми потерями и все-таки приедут в Петербург, будут предоставлены сами себе и отправятся ходить по улицам в незащищенном режиме. Без музеев и туроператоров они перейдут в руки нелегалов. Еще неизвестно, как это скажется на распространении вируса", - подчеркнула Ушакова.

В региональном отделении РСТ пока затруднились назвать долю аннулированных туров. По данным объединения, туристы пока пытаются понять, что туроператоры смогут им предложить в сложившейся ситуации. Туроператоры, в свою очередь, пытаются изменить программы так, чтобы они соответствовали новым требованиям.

Предложения по мерам поддержки турбизнеса в Петербурге

Как сообщили в пресс-службе, "РСТ-Северо-Запад" направил обращение в администрацию Санкт-Петербурга с предложениями по мерам поддержки для терпящей бедствие туристической отрасли. Среди них - просьба выделить прямые субсидии как минимум на 5 месяцев (декабрь, январь, февраль, март, апрель) в размере регионального МРОТа на выплату заработной платы для сохранения сотрудников. А также требование вернуть предприятиям туриндустрии страховые взносы за 3 и 4 кварталы 2020 года и просьба не взимать минимальный налог с доходов туристских организаций, применяющих УСН или основную систему налогообложения за 2020 год.

Хроника 27 января – 08 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Петербург РСТ Коронавирус Марина Ушакова

Новости по теме

Новости

Пятнадцать регионов РФ решили отдыхать 31 декабря

Истекшие за время пандемии права надо заменить до конца декабря

Истекшие за время пандемии права надо заменить до конца декабря

РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования

РФ вошла в топ-10 по качеству школьного математического образования

Путин подписал закон о Госсовете

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор посоветовал встретить Новый год дома в кругу семьи

Пандемия коронавируса

Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток

Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток

Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений до конца 2023г.

Глава "Победы" получил выговор за полет в поддержку Дзюбы, его зам уволен

Текущая зима в России будет холоднее прошлогодней

В 2020 году в России предотвращен 41 теракт и уничтожены 50 боевиков

В 2020 году в России предотвращен 41 теракт и уничтожены 50 боевиков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');