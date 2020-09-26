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Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Всего на борту находились не 28, а 27 человек - одного курсанта в последний момент не допустили до полета

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Количество жертв авиакатастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области возросло до 25 человек, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии, информирует пресс-служба офиса генерального прокурора Украины в телеграм-канале.

В свою очередь Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило в фейсбуке, что одного курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) в последнюю минуту не допустили к полету. Таким образом, на борту самолета находились 27, а не 28 человек, как считалось ранее.

Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины). На месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку возле города Чугуева разбился военный самолет Ан-26 Воздушных сил ВСУ. По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, незадолго до крушения пилот сообщал об отказе двигателя.

На борту Ан-26, помимо экипажа, находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, полет был учебным.

Для выяснения всех обстоятельств и причин катастрофы создана государственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Олег Уруский.

В субботу в Харьковскую область приедет президент Украины Владимир Зеленский.

Украина Харьковская область Чугуев

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