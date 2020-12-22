В Белоруссии разрешили опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №1. Об этом говорится в сообщении на сайте Госатомнадзора МЧС Белоруссии.

"21 декабря 2020 года коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям республики принято решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока N1", - говорится в сообщении.

Поясняется, что "данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность".

В Госатомнадзоре также напомнили, что перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 БелАЭС "будут проведены общественные слушания, целью которых является доведение до общественности информации о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии".

Как сообщалось, в понедельник был завершен этап энергетического пуска первого энергоблока БелАЭС.

Минэнерго Белоруссии отмечало, что в ближайшее время после получения разрешения Госатомнадзора начнется опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока.

"На этапе опытно-промышленной эксплуатации предусмотрено последовательное освоение мощности реакторной установки (75-90-100% от номинальной) с проведением необходимых испытаний, включая режим сброса нагрузки турбогенератора до нуля", - ссказали в министерстве.

С 9 по 19 ноября реактор первого энергоблока приостанавливался из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Белоруссии сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.

2 декабря в Минэнерго заявили, что в ходе тестирования оборудования был проведен сброс пара, и это выявило необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. На следующий день, 3 декабря, Минэнерго сообщило о плановой остановке реактора первого энергоблока, тестировании систем станции.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.